Не Гайд-парк: в России по-прежнему нет места для дискуссий

Из-за ужесточения законодательства жители России начали терять конституционные права и свободы. В частности, право на мирные собрания, митинги, шествия и демонстрации. К такому выводу пришли эксперты медиа-проекта «ОВД-инфо».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запретительные поправки в закон о митингах Госдума приняла в июне 2012 года, после известных события 6 мая 2012 года на Болотной площади. Были введены строгие требования к организаторам публичных мероприятий, а штрафы за нарушение порядка проведения митинга выросли в разы. Региональные власти над изменениями в соответствующих законах закончили работу к началу 2017 года. При этом в документах появился перечень объектов, рядом с которыми нельзя проводить акции.

Правда, власти не торопятся соблюдать ограничения, отмечают правозащитники. «Пока эти запреты остаются в виде текста, следовать им практически невозможно. И организаторы, и участники акций в любой момент могут против своей воли нарушить закон»,– цитирует «КоммерсантЪ» экспертов «ОВД-инфо».

Минувший год стал, по сути, первым, когда тенденция «закручивания гаек» проявилась почти повсеместно. Так, по данным издания, количество гайд-парков в Санкт-Петербурге и Уфе сократилось с пяти до четырех, в Омске – с четырнадцати до пяти.

В Челябинске ситуация несколько иная. «Не думаю, что можно говорить о закручивании гаек, – рассказал корреспонденту «Нового Дня» член координационного совета движения «Стоп ГОК» Василий Московец. – Практика показывает, что разрешения на митинги нам, хоть и с трудом, но в итоге удается получить. Вообще, 2017 год не стал показателем для нашего города. Ведь региональный закон о митингах Законодательное собрание Челябинской области приняло в 2012 году. Приняло, так скажем, на всякий случай. Теперь закон лежит, но исполнять его не торопятся. И сделать это будет достаточно сложно, о чем, кстати, я предупреждал в 2012 году, когда участвовал в обсуждении поправок. Ведь, посмотрите, гимназия №1 разве находится в 100 метрах от Алого поля? Гораздо ближе. Или возьмем шествие Бессмертного полка. Оно прошло в этом году от ЮУрГУ, мимо агро-инженерной академии и гуманитарно-педагогического университета. Там, вообще, до образовательных учреждений от шествия было метров 50. И мы бы его не смогли провести, если бы соблюдали принятые в 2012 году ограничения».

Согласен с эко-активистом и политолог Андрей Лавров. «В России, действительно, наблюдается тенденция к ужесточению, но в Челябинске этого нет, – говорит эксперт. – У нас, скорее, можно говорить о процессе систематизации и нормализации. В городе появилось постоянное место для проведения протестных акций – сквер у ДК имени Колющенко. Оно цивилизованно, оно прилично. Все митинги там проходят предельно корректно. Да, в Челябинске одно такое место, но это нормальная площадка. И это не какие-то задворки империи. Да, сквер расположен не совсем в центре, но до него 5 минут ехать от вокзала. Конечно, протестующим хотелось бы выйти на площадь Революции. Но у нас там, простите, транспорт ездит. И площадь Революции все-таки публичное пространство другого порядка: она принадлежит всем горожанам, а не только тем, кто против».

Меняется отношение к «челябинскому гайд-парку» и у оппозиции. «Конечно, сначала люди были против, – признает Андрей Лавров. – Но протест был даже не столько против конкретного места, сколько против того, что их вообще ограничивают. Сейчас такого отторжения уже нет».

Подтверждает позицию политолога и Василий Московец. «Сквер у ДК имени Колющенко ничем не хуже Алого поля, – подчеркивает активист. – Да, у нас и сейчас обсуждается эта площадка. На мой взгляд, она даже удобнее Алого поля. Здесь парковка есть, а попробуйте припарковаться у Алого поля и тащить потом аппаратуру, транспаранты к месту митинга. В сквере есть детская площадка, что делает более удобным посещение мероприятия для горожан с детьми. Что касается того, что территория огорожена, так точно также будет и на Алом поле. Они поставят на каждом входе по две роты полиции, а автозаки поставят у храма Александра Невского. То же самое и в сквере Колющенко».

Впрочем, «гайд-парком» уже отчасти полюбившееся активистам место проведения митингов Василий Московец не считает. Ведь знаменитый лондонский Гайд-парк – место, где любой гражданин может свободно высказывать и отстаивать свои идеи. «Практика гайд-парков у нас не прижилась, – констатирует активист. – У нас все-таки полиция потребует у вас показать разрешение на проведение мероприятия».

Челябинск, Виктор Елисеев

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