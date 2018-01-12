В Омске произошел взрыв в жилой многоэтажке, есть пострадавшие

В Омске в жилой многоэтажке взорвался газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в доме №9 на улице 5-я Кордная около 20 часов по местному времени. После взрыва начался пожар. Огонь успел «захватить» 50 квадратных метров и был локализован.

«Пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Пострадавшие с ожогами первой-второй степени доставляются в лечебные учреждения», – цитирует РИА «Новости» источник в экстренных службах региона. В СУ СК РФ по региону сообщают о шести пострадавших, отмечая, что тяжких телесных повреждений никто не получил.

Жильцов дома временно разместят в гостинице «Иртыш».

Ликвидация последствий взрыва продолжается.

Омск, Игорь Юров

Омск. Другие новости 12.01.18

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