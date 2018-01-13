В Чебаркуле снесли ледовый городок, в котором травмировался подросток

В Чебаркуле снесли ледовый городок – он признан опасным для жизни и здоровья людей.

Как уже сообщал «Новый День» , 31 декабря 14-летний школьник, спускаясь с горки, угодил в образовавшуюся на склоне дыру. Подростка отбросило в сторону, он сильно ударился ногой о бортик. На следующий день, когда нога вспухла, и шевелить ею уже стало невозможно, пострадавший обратился к врачу. В травмпункте мальчику диагностировали закрытый перелом пальца.

Однако претензии к строителям ледового городка в Чебаркуле у чиновников и горожан возникли задолго до этого случая. Индивидуальный предприниматель, выигравший аукцион, сорвал все сроки сдачи объекта, в итоге заключил договор субподряда с муниципальным предприятием. При этом заказчик отказался выплачивать коммерсанту деньги, вместо этого составил в отношении него три акта о неготовности ледового городка и инициировал вопрос о внесении подрядчика в реестр недобросовестных участников аукциона.

Тем не менее, городок продолжал функционировать, пока не случилось несчастье с подростком. После этого специалисты обследовали городок и пришли к выводу, что практически все объекты, размещенные в нем, представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья. На сегодняшний день от городка осталась одна горка, которую специалисты сочли безопасной.

Напомним, на этой неделе в челябинской больнице умер 11-летний мальчик, пострадавший на недостроенной горке в саткинском микрорайоне «Западный»: школьник забрался на сооружение и тут же сорвался и полетел вниз, в следующее мгновение на него рухнула ледяная глыба. В управлении благоустройства администрации города сразу после инцидента заявили, что ледовый городок не был достроен, открытие горок планировалось на 26 декабря. Также известно, что ледовый городок на момент возведения не был огорожен, поэтом ребенок без труда забрался на опасную конструкцию. Не оказалось поблизости и рабочих миасской компании, возводившей городок. По словам местных жителей, строители около недели не следили за недостроенными горками.

Жители Южного Урала жалуются, что опасные горки есть практически во всех населенных пунктах области: что ледяные, что деревянные сооружения сделаны некачественно, скаты все в буграх и ямах, за горками никто не следит и не поддерживает их в рабочем состоянии.

Чебаркуль, Павел Зварзин

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