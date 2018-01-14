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Воскресенье, 14 января 2018, 17:24 мск

Челябинск

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На Южном Урале резко потеплеет

На Южном Урале ожидается резкое потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущая ночь будет морозной: столбики термометров в большинстве территорий Челябинской области опустят до минус 20 – минус 25 градусов. В низинах – до минус 33. Теплее всего будет в горах – до минус 16.

А днем 15 января в низинах ожидается до минус 18, в остальных районных – не ниже минус 11. В Челябинске днем ожидается минус 6 – минус 8.

Во вторник температура может подняться до минус 3, а со среды начнется новое похолодание – к выходным снова похолодает до минус 20 днем. А потом опять возможно резкое потепление.

Челябинск, Павел Зварзин

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