В Челябинске поймали псевдо-продавца кожгалантереи

Челябинец «зарабатывал» на продаже брошенной кожгалантереей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска регионального полицейского главка задержали челябинца, подозреваемого в мошенничестве.

Мужчина создал интернет-сайт по продаже изделий из кожи. Покупателям предлагалось выбрать понравившийся товар, затем позвонить по указанным на сайте телефонам, где «продавец» сообщал, что необходимо произвести частичную либо полную предоплату за выбранное изделие. После получения денег он переставал отвечать на телефон, при этом заказанный товар либо не отправлялся вообще, либо отправлялись старые ношенные вещи.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к 10 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Задержанный помещен по домашний арест.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Челябинск, Виктор Елисеев

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