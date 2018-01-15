Маршрутчики обвалили рынок междугородных перевозок на Южном Урале

Междугородные перевозчики Челябинской области в разы снижают цены на популярных маршрутах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игроки рынка междугородных пассажирских перевозок пошли на кардинальное снижение цены. Об этом в социальных сетях сообщил сотрудник одной из действующих в Челябинской области компаний.

«С понедельника скидывают цены на Миасс, Златоуст, Троицк в 2-3 раза. С Яндексом типа боремся. Пассажира возвращаем», – написал южноуралец.

Речь о начале работы на Южном Урале сервиса «Яндекс.Автобусы», уточнил водитель-междугородник. «Появился сервис. Форды, Мерсы. Раза в 2-3 дешевле и без гемора», – объяснил он.

Напомним, сервис работает как агрегатор: здесь можно познакомиться с расписанием, заказать билет, причем оплатить его можно как онлайн, так и наличными при посадке. Этим и воспользовались так называемые «черные перевозчики»: зарегистрироваться на сервисе может любой, предложив какую угодно цену за проезд. При этом отсутствие необходимости нести дополнительные затраты в виде налогов и обязательных отчислений позволяет «нелегалам» существенно понизить ценовую планку.

Это отмечают и южноуральцы. «На Челябинск – да, вижу: за 280 рублей билеты Яндекс, в два раза дешевле, чем обычные», – отметил один из участников обсуждения. В то время, как «официальный» обходится в 550 рублей + 280 рублей за багаж, отметил водитиель-междугородник.

При этом сбивают цены «нелегалы» лишь на популярных маршрутах: маловостребованные маршруты (например, в тот же Верхний Уфалей) им неинтересны.

Отметим, что в правительстве Челябинской области уже высказывали опасения по поводу начала работы нового сервиса. Так, в ходе декабрьских заседаний комитетов законодательного собрания региона, один из чиновников областного кабинета министров заявлял, что перевозчики-нелегалы, используя возможности агрегатора, могут существенно потеснить компании, действующие на рынке легально. А то и вовсе уничтожить рынок междугородных перевозок Южного Урала.

Впрочем, некоторые южноуральцы в сложившейся ситуации обвиняют как раз легальных перевозчиков. «Когда на своей машине едешь за 400 рублей, а в автобусе за 450, то понимаешь, что что-то не так с ценообразованием», – написал один из участников обсуждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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