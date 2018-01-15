В Крещение в Челябинске будут действовать пять купелей

В Челябинске в праздник Богоявления будет работать 5 купелей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, Крещенский сочельник православные верующие будут отмечать в ночь с 18 на 19 января.

«Челябинск готов к Крещенским купаниям, традиционно будет работать пять купелей в разных местах города для удобства горожан. Провели ряд совещаний с подведомственными управлениями, задачи всем понятны, уверен, праздничное мероприятие пройдет под контролем и без происшествий», – рассказал глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Для челябинцев будет организовано пять мест купания. Два из них на озере Смолино: в Ленинском районе около храма «Утоли моя печали» и в Советском районе рядом с гостиничным комплексом «Смолино-парк». Также два места будут оборудованы на Шершневском водохранилище: акватория возле «Храма всех святых» и в микрорайоне Сосновка по улице Красных казаков, на озере Первое купель будет организована по адресу: переулок Мамина, 1а.

«В Крещенские купания возле официальных купелей будут дежурить машины скорой помощи с 22:00 18 января до 03:00 19 января, далее объекты будут стоять на первоочередном вызове», – прокомментировала начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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