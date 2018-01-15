Получилось как всегда: чиновники организовали в центре Челябинска транспортный коллапс

На остановках общественного транспорта в районе главной площади Челябинска усилилась неразбериха.

Как уже сообщал «Новый День», 13 января на остановке «Площадь Революции», расположенной по проспекту Ленина, в обе стороны движения, должен был измениться порядок высадки пассажиров из общественного транспорта.

С этого дня троллейбусы должны останавливаться у павильона, ближайшего к перекрестку, а маршрутки и автобусы – далее по направлению движения. Пресс-служба мэрии сообщила об этом в пятницу, 12 января. На первых порах процесс должны были контролировать сотрудники ГИБДД. Однако ничего этого не произошло.

На сегодняшнем аппаратном совещании руководитель ООО «ЧелГЭТ» Александр Павлюченко пожаловался главе города Евгению Тефтелеву, что маршрутчики и не думают следовать новой схеме, останавливаясь по привычке недалеко от светофора.

Не наблюдается поблизости и сотрудников ГИБДД. И немудрено: разработчики новой схемы совсем забыли о необходимости подготовить соответствующее распоряжение, так что у правоохранителей нет юридических оснований для организации постов. Лишь сегодня Евгений Тефтелев дал указание подготовить этот документ.

Между тем, возникшая неразбериха лишь усугубила ситуацию на одном из самых оживленных перекрестков движения: маршрутки не дают возможности троллейбусам подъехать к остановке, из-за этого возникают затруднения в движении через перекресток всего транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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