Металлурги Магнитогорска откликнулись на призыв сдать кровь накануне Нового года

Сотрудники ММК приняли активное участие в акции по сбору крови накануне Нового года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», представители Союза молодых металлургов Магнитогорска провели последний рабочий день 2017 года на станции переливания крови. Призвали сделать это и других горожан.

«Регулярно сдаю кровь, уже несколько лет. Считаю это добрым делом. Накануне праздников оно ещё более нужное, чем обычно», – газовщик паросилового цеха ММК Иван Креслов. «Решили присоединиться к акции, поддержать инициативу, – отметил заместитель председателя союза молодых металлургов Дмитрий Казаков. – Сдать кровь придут работники ММК и другие неравнодушные люди, которые готовы поработать на благо горожан».

«Во время длительных праздников есть большой риск травм, всевозможных кровотечений и бывает дефицит донорской крови, – отметила заведующая магнитогорским отделением челябинской областной станции переливания крови Елена Родионова. – Рады сотрудничеству с союзом молодых металлургов. Это молодые ребята, которые готовы по первому зову прийти и сдать кровь.

2017 год стал особенно удачным по привлечению доноров. Комбинат здесь называют кузницей донорских кадров. Вот и 29 декабря в учреждении было больше всего работников металлургического комбината. Основная часть компонентов их крови поступила на участок карантинизации плазмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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