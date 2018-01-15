В Челябинской области неизвестный подросток крушит иномарки

В Кыштыме неизвестный подросток объявил войну иномаркам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошедшие выходные в полицию Кыштыма обратились сразу четыре автовладельца, с жалобой на погром, устроенный неизвестными. В их машинах были разбиты боковые стекла.

Автомобили были припаркованы в трех дворах многоквартирных домов города. При этом все пострадавшие машины – иномарки: «Киа», «Хендай», «Ниссан» и «Сузуки». По оценке полиции, общий ущерб составил 22 тысячи рублей.

Что интересно, вандалы не преследовали цели поживиться: из салонов разгромленных иномарок ничего не пропало.

В настоящее время полиция разыскивает таинственного разрушителя. Между тем, как пишет «Кыштымский рабочий», некоторые очевидцы рассказывают, что незадолго до каждого из погромов видели неподалеку от места происшествия вызвавшего у них подозрения 15-летнего подростка, одетого во все черное. При этом пользователи соцсетей сообщают, что от рук вандалов пострадали, по меньшей мере, шесть иномарок. Однако пока в полиции зарегистрировано лишь четыре заявления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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