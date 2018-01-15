Экс-председатель, разоривший южноуральский сельхозкопператив, отправится в колонию

Экс-председатель, разбазаривший «Агроказну», получил реальный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуральский районный суд признал бывшего председателя сельскохозяйственного кредитно-сберегательного потребительского кооператива «Агроказна» виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В суде установлено, что мужчина в период 2006-2015 годах, являясь председателем кооператива, достоверно зная о наличии крупной задолженности членов организации перед ней, об упадке рентабельности деятельности кооператива, об отсутствии у него ликвидных активов, оборотных и основных средств, а также источников дохода, о невозможности полного исполнения обязательств кооператива перед его членами, продолжал принимать от них личные сбережения.

В период работы южноуралец оформил 23 договора займа с гражданами на сумму около 3 миллионов рублей, которым проценты по договору не выдавались, задолженность по указанным договорам составила свыше 730 тысяч рублей.

Также, не получив согласия правления кооператива, председатель заключил 5 договоров займа с гражданином на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, которые тот не вернул.

Кроме того, в нарушение Устава кооператива, заключил с собой 27 договоров займа на сумму свыше 3,5 миллиона рублей, при этом сумма неоплаченных займов составила свыше 2,9 миллиона рублей. Также фиктивно оформлял документы на выдачу средств членам кооператива, которые последние не получали, а деньги передавались обвиняемому.

Ряд членов кооператива не выполнили взятые на себя обязательства, несмотря на это, южноуралец ничего не сделал, чтобы вернуть займы и проценты по ним, да к тому же выдавал займы лицам, не являющимся членами кооператива.

В итоге экономическое положение кооператива настолько ухудшился, что он уже не мог выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Однако это не остановило южноуральца: он продолжил принимать от вкладчиков средства, предоставляя им заведомо ложную информацию об успешной деятельности и хорошем финансовом состоянии кооператива, при этом уже не трудился возвращать им оформленные договоры займа. В результате с ноября 2015 года членам кооператива прекратилась выплата вкладов и компенсации по ним.

Задолженность кооператива перед 46 членами кооператива без учета компенсации составила свыше 15,6 миллиона рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемого стоимостью свыше 2,4 миллиона рублей наложен арест.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в кредитных и финансовых организациях и учреждениях сроком на 2 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.01.18

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