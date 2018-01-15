«Люби меня жестко»: чиновники завлекают южноуральцев на БДСМ-эротику

Мэрия Верхнего Уфалея решила разыграть ко Дню святого Валентина билеты на эротический фильм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столь прогрессивный ход чиновники предприняли для привлечения подписчиков на официальную страницу администрации Верхнего Уфалея в социальной сети ВКонтакте.

Ко Дню святого Валентина на ВК-шной странице мэрии объявлен излюбленный админами соцсети конкурс репостов. Условия достаточно простые: необходимо быть участником паблика администрации Верхнего Уфалея, а также группы кинозала Центра Искусств, поставить «лайк» под постом о конкурсе, сделать его репост на свою страничку, а также закрепить запись на своей страничке.

В качестве награды победителю обещан пригласительный билет на двоих в кинозал «Центра Искусств», на показ фильма «50 оттенков свободы» – заключительной части трилогии «50 оттенков…», снискавшего славу среди любителей БДСМ-эротики и не меньшее отвращение среди кинокритиков (достаточно сказать, что первая часть трилогии стала триумфатором всех ведущих номинаций премии «Золотая малина», отмечающей самые бездарные киноработы).

Под текстом поста размещен 3-минутный видеоролик, где трейлер фильма предваряет вступление чиновник, ответственный за информационные технологии в мэрии. Пост уже вызвал язвительные комментарии местного журналистского сообщества.

«Мэрия Уфалея заманивает подписчиков в свой официальный паблик в социальной сети «ВКонтакте» с помощью крайне оригинального конкурса репостов. Вниманию существующих и новых подписчиков представлен розыгрыш двух билетов в кино на эротический фильм об извращенцах. Что это? Новый тренд? Духовная скрепа?» – вопрошает издание «Уфалейка».

Конкурсы репостов – обычная практика в соцсети ВКонтакте с целью привлечения новых подписчиков и удержания интереса аудитории к страничке, отмечает издание. И розыгрыши билетов в кино – обычное дело для кинозалов. Правда, официальные паблики администраций и губернаторов ранее ею не пользовались. «Так что можно смело считать, что это чисто уфалейское ноу-хау, – отмечает «Уфалейка». – С одной стороны – это очень хорошо. Мэрия у нас прогрессивная и старается шагать в ногу со временем. С другой стороны, задачи у официального паблика мэрии точно не в розыгрышах разных призов и развлечении публики».

Впрочем, вопрос вызывает даже не розыгрыш, а приз. «Почему мэрией выбрана для этого почти «порнуха»? – вопрошают журналисты. – Нетрудно зайти в интернет, тем более специалисту по IT-технологиям, и узнать, какие еще фильмы выйдут в кинопрокат к празднику всех влюбленных, если уж выбрали его в качестве повода». А таковых будет еще семь, в том числе две романтические комедии.

Впрочем, возможно уфалейские чиновники считают, что романтика сегодня уже не котируется в обществе и для привлечения публики нужны радикальные меры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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