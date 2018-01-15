В Карталах отравили угарным газом четырехлетнюю девочку

Жительница Челябинской области с дочерью едва не погибли из-за неисправного газового оборудования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпромгазораспределение Челябинск», в Карталах нарушение правил эксплуатации внутридомового газового оборудования привело к отравлению угарным газом средней тяжести матери и ребенка. Четырехлетняя девочка госпитализирована в больницу.

Прибывшие на место происшествия специалисты аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Локомотивном городском округе установили, что в блокированном двухквартирном жилом доме эксплуатировался проточный газовый водонагреватель с неисправной автоматикой безопасности, при отсутствии тяги в дымоходе. Кроме того, владельцы жилья не заключали договор на техническое обслуживание газового оборудования. Сотрудники газовой службы отключили неисправный прибор и установили заглушку.

«Основная причина отравлений угарным газом – это нарушение правил эксплуатации газовых приборов. Потребителям необходимо помнить, что нельзя включать газовое оборудование, если нет тяги в дымоходе. Чтобы избежать аварийных ситуаций следует своевременно проводить осмотр и обслуживание газового оборудования, привлекая для этого только специалистов газовой службы», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Вячеслав Бостриков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.01.18

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