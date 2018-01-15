В Челябинской области легковушку вынесло под маршрутку: двое пострадавших

В Златоусте «Лада» вылетела на встречку под «Газель».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчреа, 14 января, на участке улицы Аносова.

22-летняя горожанка, управлявшая автомобилем «Лада Приора», не выбрала правильную скорость в условиях снегопада и, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, по которой в тот момент следовал микроавтобус «Газель», ехавший по маршруту №31.

В итоге маршрутка врезалась в борт легкового авто.

«В салоне маршрутного такси находилось семь человек. Две пассажирки, 1973-го и 1947-го годов рождения, получили травмы: у первой диагностирован перелом лучевой кости, вторая сломала нос. Обеим назначено амбулаторное лечение. Водители машин не пострадали, – цитирует «Златоуст 74» старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Златоуста Екатерину Бобкову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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