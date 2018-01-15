Жители Миасса и Златоуста смогут платить за проезд у соседей одной картой

Миасс и Златоуст договорились о взаимном признании транспортных карт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, муниципальные перевозчики соседних городов заключают соглашение, регулирующее отношения в сфере перевозки пассажиров на общественном транспорте. Это стало возможным благодаря взаимодействию Миасса и Златоуста в рамках агломерации «Горный Урал».

В частности, теперь жители Миасса, имеющие на руках транспортную карту, смогут расплатиться ею за проезд в общественном транспорте Златоуста, и наоборот, соседи смогут воспользоваться картами «Булат» и «Булат денежный» в миасском транспорте. Списание средств будет происходить по действующим в каждом городе тарифам. «Эта идея исходила от нашего города, – поделился первый заместитель главы Миасса Александр Качев. – Мы предложили всем городам агломерации использовать транспортные карты соседей на их территориях. В итоге на такой шаг пока согласился только Златоуст».

Сейчас в администрации Миасса прорабатываются все пункты транспортного соглашения между двумя городами. Решается, как будет проходить взаиморасчет между муниципалитетами, в каком виде будут действовать льготы.

Между тем, плодов от существования еще одной агломерации, образованной на территории Челябинской области – «Большой Челябинск» – до сих пор так и не видно. Единственная тема, которую поднимают власти Челябинска применительно к агломерации – это создание нового полигона для хранения твердых коммунальных отходов. Решается эта проблема достаточно сложно и затянуто, а к рекультивации расположенной в границах города-миллионника свалки чиновникам необходимо приступить как можно быстрее: чтобы не напугать неблаговидным видом гостей саммита ШОС и БРИКС, который власти мечтают провести в Челябинске.

«Мусорная» история уже не раз ссорила челябинцев и копейчан. Дошло даже до того, что пару лет назад общественная палата Копейска заявила, что в случае строительства на территории муниципалитета обещанного полигона для ТКО из областного центра город выйдет из соглашения об агломерации. Не преминули напомнить об отсутствии договоренностей по захоронению отходов представители копейского оператора и в конце 2017 года после заявлений мэрии о постепенном закрытии Челябинской свалки.

Что касается транспортного сообщения, то пока представители истеблишмента областного центра рассматривают транспортников из муниципалитетов, подписавших соглашении о создании агломерации «Большой Челябинск», как прямых конкурентов. Чего стоят прозвучавшие в 2016 году из уст разработчиков новой маршрутной схемы города (подконтрольного депутату Челябинской городской Думы и ныне руководителю одного из муниципальных перевозчиков Александру Павлюченко института генерального плана и транспорта) предложения не пускать в город автобусов из соседних муниципалитетов: пусть они выгружают пассажиров на конечных, а те дальше передвигаются по областному центру на местном транспорте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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