Жительница Челябинской области обвинила полицию в истязании подростка

Жительница Кусинского района заявила, что ее 13-летнего сына покалечили в полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 10 января в дежурную службу органов внутренних дел Кусинского района обратилась местная жительница, которая сообщила о незаконном, по ее мнению, доставлении сотрудником полиции в районный отдел трех 13-летних подростков, среди которых находился ее сын, который в процессе сопровождения получил травмы.

По данному факту следственными органами СКР проводится доследственная проверка. По предварительным данным, подростки были доставлены в отдел полиции за разрушение ледовой горки. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, изучены записи с камеры видеонаблюдения, опрошены свидетели.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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