Южноуралец целый год избивал пятилетнего сына

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, истязавшего 5-летнего сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего жителя Каслинского района.

По версии следствия, в течении 2017 года в поселке Вишневогорск Каслинского района южноуралец неоднократно избивал 5-летнего сына, страдающего хроническими заболеваниями. Ребенок органами опеки помещен в социальный реабилитационный центр.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем СК инициирован вопрос о лишении южноуральца родительских прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

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