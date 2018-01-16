В Челябинске оштрафовали экс-полицейского, тянувшего деньги из несовершеннолетнего грабителя

Бывший оперуполномоченный из Челябинска осужден за совершение мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд областного центра признал экс-сотрудника территориального отдела полиции виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

В суде установлено, что в сентябре 2017 года мужчина, являясь старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции, при доставлении в отдел 17-летнего подростка, совершившего грабеж, предложил тому помощь в освобождении от уголовной ответственности за совершенное им преступление, потребовав за услугу 20 тысяч рублей.

При этом опер достоверно знал, что освобождение от уголовной ответственности не входит в его служебные полномочия, поскольку осуществление предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, квалифицируемых статьей 161 УК РФ, отнесено к компетенции дознавателей органов внутренних дел.

В октябре 2017 года несовершеннолетний частями передал полицейскому 15 тысяч рублей, после чего в ходе очередной встречи тот потребовал от подростка еще 15 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности.

При передаче очередной партии денег опер был задержан сотрудниками полиции. Оперативное сопровождение по делу и задержание осуществлялось сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинец вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Приговор сторонами не обжаловался, вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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