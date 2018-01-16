Скандальный министр экологии Челябинской области подала в отставку

Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова подала в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновница написала заявление об уходе по собственному желанию сегодня, 16 января. Сейчас документ находится на рассмотрении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, последние несколько лет проходили под знаком противостояния экологической общественности Южного Урала и министра экологии региона. Так, существенные претензии к чиновнице выдвигали активисты движения «Стоп ГОК». Отставка Ирины Гладковой была одним из требований, предъявленных главе региона в ходе встречи с эко-активистами после звонка президента России Владимира Путина одному из лидеров движения.

«Стоп ГОК» обвинял Ирину Гладкову в фактическом лоббировании интересов Русской медной компании (в которой она работала до назначения на пост министра) и игнорировании протестов жителей области против строительства РМК Томинского ГОКа.

Однако не только эко-активисты были недовольны чиновницей. Так, жителей Катав-Ивановского района возмутило вопиющее пренебрежение их мнением в вопросе создания национального парка «Зигальга». Напомним, летом прошлого года начальник отдела развития туризма администрации муниципалитета рассказал: на встрече с представителями местных чиновников г-жа Гладкова заявила, что мнение жителей в этом вопросе «вообще не аргумент».

Не вызывала восторгов чиновница и среди жителей Челябинска, далеких от экологических баталий. Особенно после того, как министр обвинила горожан в истерике после недельного смога.

Поэтому новость о награждении Ирины Гладковой благодарностью Совета Федерации за хорошую работу, облетевшая Челябинскую область в декабре 2017, года вызвала бурю возмущения. А в верхней палате российского парламента после получения возмущенных писем южноуральцев вынуждены были начать проверку.

По всей видимости, на фоне последнего скандала, развернувшегося уже во властных коридорах, Ирине Гладковой пришлось вспомнить вопрос губернатора Бориса Дубровского, обращенный к ней в ходе все той же встречи с представителями «Стоп ГОКа»: готова ли она подать в отставку?

Челябинск, Виктор Елисеев

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