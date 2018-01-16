Турки заинтересовались челябинским метро

Турецкие строители присматриваются к челябинскому метро.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского экономического союза, строительная компания SARIDAGLAR (является подразделением компании ENKA, Турция) намерена принять участие в возведении значимых объектов на Южном Урале.

Официальным представителем застройщика в регионе стал Уральский экономический союз (УЭС), на базе которого уже сегодня заработал офис компании. Такие договоренности были достигнуты во время встречи генерального директора SARIDAGLAR Озметина Аидина и президента УЭС Олега Витковского.

Бизнес-миссия турецкого инвестора на Южный Урал проходила 12-14 января. Директору компании SARIDAGLAR были презентованы проекты строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС, высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск, а также более 10 частных проектов. Особый интерес инвесторов вызвал Конгресс-холл. Застройщик также намерен рассмотреть перспективу своего участия в реализации проекта ВСМ. Также внимание г-на Аидина привлекло челябинское метро.

По словам президента УЭС Олега Витковского, турецкий инвестор готов приступить к созданию совместного предприятия в Челябинской области, а также проработать различные варианты финансирования возведения объектов «под ключ». «Компания готова к длительным инвестпроектам от 10 до 20 лет, – подчеркнул он. – Турецкой делегации мы показали разницу, которая существует между Екатеринбургом и Челябинском, а также дали понять, что столица Южного Урала в ближайшее время будет активно застраиваться, и нам нужны здания-лидеры».

Кроме того, в ходе рабочей поездки турецкие инвесторы посетили курортную зону в Чебаркуле и оценили перспективы развития ГЛЦ «Солнечная долина» (Миасс).

Челябинск, Виктор Елисеев

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