«Потрошители» дач из Златоуста предстанут перед судом

В суд направлено уголовное дело двух златоустовцев, два года опустошавшие садовые домики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по версии следствия, на протяжении 2016 и 2017 годов жители Златоуста, 1966 и 1983 годов рождения, неоднократно приезжали в садовые некоммерческие товарищества Миасса. Проникая в дома, взломав окна и двери, они похищали личное имущество, электроприборы и продукты питания. Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

По данному факту в ОМВД по Миассу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Уголовное дело передано в суд с обвинительным заключением, утвержденным прокурором.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.18

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