Плохой хороший полицейский: южноуральского опера обвиняют в нападении на подростков

История с избиением подростка в ледовом городке Кусы обрастает любопытными фактами.

Как уже сообщал «Новый День», на противоправные действия сотрудников МВД пожаловалась местная жительница. Заявительница обратилась в полицию, указав, что 10 января в участок с территории ледового городка были доставлены трое школьников, в том числе ее 13-летний сын. По словам матери, при сопровождении ребенок получил травмы.

Материалы были переданы в Следственный комитет.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что детей забрали в полицию после конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска, в тот вечер пришедшего в ледовый городок со своей семьей.

Напомним, на прошлой неделе РИА «Новый День» уже публиковал историю задержанных кусинских школьников, однако тогда разборки полицейского с подростками выглядели совершенно иначе. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, силовик стал свидетелем того, как мальчишки громят новогодние скульптуры и сооружения. Мужчина сделал хулиганам замечание, однако те продолжили крушить городок, при этом обматерили сотрудника МВД, а заодно и всю его семью. Полицейскому ничего не оставалось, как отвести малолетних дебоширов в участок.

В ведомстве добавили, что по итогам полицейской проверки будет решен вопрос о возбуждении административного дела в отношении родителей подростков, с самими хулиганами будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних.

Мать 13-летнего школьника поделилась своей версией произошедшего. По словам женщины, сотрудник угрозыска набросился на ее ребенка после того, как подросток, бегая с друзьями, повредил одну из снежных фигур.

«Он подлетел к моему сыну, хватал его за шею, начал душить, тот сопротивлялся, кричал: «Пустите, я задыхаюсь!», но полицейский не реагировал», – цитирует «31 канал» местную жительницу.

Кроме того, в соцсетях появилось видео момента стычки подростков с полицейским. На записи виден лишь силуэт мужчины в ледовом городке, перед которым на коленях сидит провинившийся мальчишка. За кадром между автором ролика и незнакомой женщиной происходит следующий диалог:

– Что ты снимаешь? Он в полиции работает! Иди отсюда!

– Вон там, один бьет. Я просто снимаю!

– За что бьет? За дело!

Что, в действительности, произошло тем вечером на главной площади в Кусе, предстоит выяснить правоохранительным органам. Помимо обращения в полицию мать подростка уже пожаловалась на силовика в прокуратуру.

Челябинск, Юлия Димова

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