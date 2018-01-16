«И как один умрем в борьбе за это»: южноуральские чиновники и журналисты готовы рискнуть здоровьем ради президента

В Челябинске начали натаскивать прессу на «правильное» освещение выборов президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 января в Челябинске начнет работу предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. Кто возглавит структуру, пока держится в тайне. Но уже известны имена общественников, которые станут доверенными лицами Владимира Путина. Это главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин, председатель совета Урало-Сибирского Дома знаний Елена Скорнякова, почетный гражданин Снежинска Сергей Рыкованов и руководитель совета Челябинского регионального отделения Поискового движения России Антон Шарпилов.

На сей раз в предвыборном штабе кандидата №1 не будет чиновников. Однако в администрации Челябинской области не сбираются оставаться сторонними наблюдателями в разворачивающейся гонке. Наоборот, чиновники намерены сказать свою веское слово и внести свою немалую лепту в победу кандидата.

К примеру, не далее как сегодня в правительство Челябинской области пригласили руководителей ряда СМИ Южного Урала, чтобы поговорить о выборах президента. Отметим, кстати, что Челябинская область стала первым регионом Урала, где взяли в оборот прессу для столь благой цели.

Избранных «акул пера» встреча настроила на лирический лад. «Такие встречи происходят регулярно, – цитирует Znak проникновенные слова одного из ее участников. – Они нужны для синхронизации биения сердец в едином душевном порыве».

Возможно, с медицинской точки зрения подобный пассаж выглядит несколько опасным: рабочий ритм сердца у каждого человека индивидуален и излишняя «синхронизация» может привести к необратимым последствиям. Хотя, с другой стороны, чего не сделаешь для величия и процветания страны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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