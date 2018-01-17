У доверчивого южноуральца сняли с банковской карты 300 тысяч рублей

Попытка продать материнскую плату стоила жителю Копейска 300 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Копейску обратился 26-летний житель города с заявлением по факту мошенничества.

Молодой человек рассказал, что разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже материнской платы для системного блока компьютера за 2 тысячи рублей. Вскоре на телефон мужчины позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести материнскую плату и хочет внести предоплату, для чего попросил продиктовать ему номер банковской карты для перевода денег, что копейчанин и сделал.

К карте была подключена услуга «мобильный банк». Вскоре на счет поступили 3 тысячи рублей, а на телефон пришло сообщение от банка с паролем, который незнакомец попросил продиктовать. В дальнейшем, молодой житель Копейска выполнил несколько указаний мужчины, и в результате перевел со своего счета более 300 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

По данному факту следственным отделом ОМВД по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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