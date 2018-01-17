Саткинские чиновники выделили многодетным семьям землю на задворках

Чиновники вынудили многодетных южноуральцев отказаться от положенных по закону земельных участков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинская городская прокуратура провела проверку соблюдения прав многодетных семей на получение земельных участков, пригодных для использования под индивидуальное жилищное строительство.

Напомним, законодательство предусматривает, что граждане, имеющие трех и более детей, имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. При этом планируемые к бесплатному предоставлению земли должны соответствовать требованиям закона, а также формироваться с учетом, в том числе, наличия инженерной инфраструктуры, обеспечивающей уровень благоустройства планируемого к строительству жилого дома, применительно к условиям элемента планировочной структуры поселения.

«Установлено, что постановлениями администрации Саткинского муниципального района от 23 ноября 2016 года, 20 марта и 27 июня 2017 года утверждены перечни земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению в собственность многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Однако, в нарушение указанных требований закона, 21 земельный участок из данного перечня не обеспечен инженерной инфраструктурой. Данные, подтверждающие, что возможность технологического присоединения возводимых объектов капитального строительства включена в проект планировки территории либо в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, отсутствуют», – констатировали в надзорном ведомстве.

Вместе с тем, отдаленность утвержденных земельных участков от имеющейся инженерной инфраструктуры явилась одной из причин отказа многодетных семей от предложенных земельных участков в 2017 году.

В целях недопущения нарушений прав многодетных семей, по результатам проверки прокуратурой города главе Саткинского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой города на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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