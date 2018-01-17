На ММК приступают к основному этапу строительства новой аглофабрики

ММК строит новую аглофабрику стоимостью 22 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на территории предприятия заканчивается подготовительный этап работ по возведению новой аглофабрики: строители забивают сваи, закладывают фундаменты и осуществляют монтаж металлоконструкций. Уже в марте планируется начать монтаж основного технологического оборудования.

Общие капитальные вложения в комплекс, благодаря которому удастся существенно улучшить качество агломерата и снизить экологическую нагрузку, составят порядка 22 миллиардов рублей.

Работы на строительной площадке начались в декабре 2016 года. Первым объектом капитального строительства стала электроподстанция №68. В настоящий момент ее строительная готовность и расключение оцениваются примерно на 90%. В конце января-начале февраля ее подключат к высоковольтной линии, а в конце февраля она будет готова к подаче дополнительного напряжения на строительную площадку аглофабрики. Сейчас строители полностью обеспечены временным электроснабжением. Ведутся отделочные работы в административно-бытовом здании, мероприятия по устройству внешних сетей, объездной автодороги и устройству подъездных железнодорожных путей.

В декабре 2017 года на склады ММК поступило около 2,5 тысяч тонн контрактного оборудования китайской компании Sinosteel, общий объем поставок от которой должен составить 22 тысячи тонн. В марте планируется начать монтаж основного технологического оборудования – в первую очередь, на агломашинах №1 и №2.

Генеральными подрядчиками строительства выступают АО «ПО Монтажник», ОАО «Прокатмонтаж», ООО «Строительный комплекс», ООО «Маглин» и ООО «ОКС». Генеральный проектировщик – ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ».

Контракт на поставку оборудования для аглофабрики №5 был подписан с компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd 2 ноября 2016 года. Подписи на документе поставили генеральный директор ММК Павел Шиляев и председатель совета директоров китайской компании Лу Пэнчэн. Стоимость контрактного оборудования – 6,7 миллиарда рублей.

Пуск в эксплуатацию новой аглофабрики производительностью 5,5 миллиона тонн стабилизированного охлажденного агломерата запланирован на конец 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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