Молодую челябинку поймали с четырьмя десятками пакетиков «синтетики»

Закладчице из Челябинска светит 20 лет за солевые «закладки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушку задержали в Тракторозаводском районе 16 января в 11:20.

Патрулировавшие улицу Танкистов бойцы Росгвардии заметили, как челябинка фотографирует местность. Это вызвало у стражей порядка подозрения: по опыту задержания распространителей наркотических средств, патрульные предположили, что девушка находится на улице не из любви к искусству. На место был вызван дополнительный экипаж.

Двумя патрульными автомобилями BMW, на котором передвигалась горожанка, был блокирован. В беседе со стражами порядка девушка заметно нервничала и не могла сказать ни зачем оказалась в этом районе, ни с какой целью делала снимки. Тогда на место была вызвана следственно-оперативная группа. В присутствии понятых сотрудники полиции изъяли из салона автомобиля гражданки 29 пакетиков кристаллообразного вещества. Еще 11 пакетиков были обнаружены и изъяты на близлежащей территории. Девушка была задержана. Ей оказалась ранее не судимая 24-летняя местная жительница.

Экспертиза одного из изъятых пакетиков установила, что веществом является наркотическое синтетическое средство «PVP».

В настоящий момент в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Еще одного «закладчика» задержали в Челябинске днем ранее на территории городского пляжа озера Шершни в Центральном районе сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Челябинску. У 21-летнего челябинца обнаружили 2 грамма PVP. Далее, в ходе осмотра автомашины задержанного полицейские изъяли 15 фольгированных свертков с наркотическим веществом. А в ходе проведения обыска у него дома – еще 10 свертков с неизвестным веществом. Изъятое вещество направлено на исследование.

В отделе полиции «Центральный» вотношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Челябинцу также грозит до 20 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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