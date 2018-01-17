Южный Урал ждет неделя аномальных морозов

Синоптики предупредили южноуральцев об аномальных холодах.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 17-22 января в южных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы.
Отметим, что это не первое экстренное предупреждение, связанное с понижением температуры воздуха на юге региона, с которым синоптики выступают нынешней зимой. Аналогичное предупреждение в южных районах действовало с 14 по 21 декабря.
Напомним, ранее стало известно о том, что Южный Урал ждут настоящие крещенские морозы. Так, в ночь на Крещение (с 18 на 19 января) в Челябинской области прогнозируется температура -21, -26 градусов Цельсия, в горах – до 30 градусов мороза. В Челябинске в ночь с четверга на пятницу ожидается 22-24 градуса ниже нуля.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 17.01.18
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