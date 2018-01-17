Южноуральский губернатор подписал прошение главы минэкологии об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправил министра экологии Челябинской области Ирину Гладкову в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление глава региона подписал сегодня, 17 января. Документ опубликован на официальном сайте правительства Челябинской области.

Исполнять обязанности главы экологического ведомства с 22 января будет начальник управления охраны окружающей среды Яна Куприкова.

Напомним, 1 января министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об уходе по собственному желанию сегодня.

Последние несколько лет проходили под знаком противостояния экологической общественности Южного Урала и министра экологии региона. Так, существенные претензии к чиновнице выдвигали активисты движения «Стоп ГОК». Отставка Ирины Гладковой была одним из требований, предъявленных главе региона в ходе встречи с эко-активистами после звонка президента России Владимира Путина одному из лидеров движения.

«Стоп ГОК» обвинял Ирину Гладкову в фактическом лоббировании интересов Русской медной компании (в которой она работала до назначения на пост министра) и игнорировании протестов жителей области против строительства РМК Томинского ГОКа.

Однако не только эко-активисты были недовольны чиновницей. Так, жителей Катав-Ивановского района возмутило вопиющее пренебрежение их мнением в вопросе создания национального парка «Зигальга». Напомним, летом прошлого года начальник отдела развития туризма администрации муниципалитета рассказал: на встрече с представителями местных чиновников г-жа Гладкова заявила, что мнение жителей в этом вопросе «вообще не аргумент».

Не вызывала восторгов чиновница и среди жителей Челябинска, далеких от экологических баталий. Особенно после того, как министр обвинила горожан в истерике после недельного смога.

Последней каплей стала новость о награждении Ирины Гладковой благодарностью Совета Федерации за хорошую работу, облетевшая Челябинскую область в декабре 2017 года и вызвавшая бурю возмущения. А в верхней палате российского парламента после получения возмущенных писем южноуральцев вынуждены были начать проверку.

На фоне последнего скандала, развернувшегося уже во властных коридорах, Ирина Гладкова написала прошение об отставке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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