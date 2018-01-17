Челябинская полиция задержала грабителя, кидавшегося на продавцов с ножом

В Челябинске задержали грабителя, ранившего двух продавцов одного и того же магазина.

Напомним, разбойные нападения мужчина совершил 26 декабря минувшего и 9 января в одном и том же магазине в Металлургическом районе областного центра. В обоих случаях грабитель был вооружен ножом.

26 декабря, ранив продавца, преступник вытащил из кассового аппарата 2,5 тысячи рублей. В январе он ударил уже другого продавца ножом в живот и забрал 5 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по данным фактам в отделе полиции «Металлургический» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, квалифицируемых частями 2 и 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

Со слов очевидцев данных преступлений были составлены фотороботы, в одном случае свидетели указали, что злоумышленников предположительно было двое. Задержать подозреваемого в разбойных нападениях удалось лишь 16 января.

Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений уроженец Тюменской области, не имеющий регистрации по какому-либо месту пребывания. В Челябинске жил с июля 2017 года, с момента освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание, будучи осужденным в 2011 году за совершение разбойного нападения в Тюмени. Находясь в Челябинске, мужчина сожительствовал с двумя жительницами Металлургического района, поочередно проживая с ними по разным адресам, не зарегистрировавшись по месту пребывания.

После задержания в квартире одной из сожительниц, подозреваемый указал полицейским тайник, расположенный в Металлургическом районе, в котором он хранил нож, используемый в качестве оружия в момент совершения преступлений.

Задержанный признал вину в совершении двух разбойных нападений в Металлургическом районе. Полицейские устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений. Информация о предполагаемом соучастнике задержанного в ходе следствия не подтвердилась, установлено, что он совершал преступления один.

В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.01.18

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