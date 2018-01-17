На Южном Урале московских журналистов приняли за наркоманов

Съемочную группу телеканала «Россия-24» в Челябинской области приняли за наркоманов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , скандал с участием представителей СМИ разразился сегодня утром в Агаповском районе.

Журналист и два оператора программы «Дежурная часть» прибыли на Южный Урал, чтобы снять сюжет о полицейских, уличенных в «пьяной охоте» на территории магнитогорского заказника.

Напомним, скандал с участием силовых структур произошел в середине декабря. В районе насосной станции работники лесного хозяйства остановили группу нетрезвых мужчин на квадроциклах. Егеря обвинили охотников в браконьерстве, те рассмеялись им в лицо и заявили, что работают в органах внутренних дел. Затем один из мужчин показал инспекторам удостоверение на имя начальника городского отдела по контролю за оборотом наркотиков. По предварительным данным, силовик охотился еще с двумя коллегами, однако их личности установить не удалось.

История получила широкую огласку, к расследованию подключились федеральные СМИ. Московские телевизионщики договорились записать интервью с представителями охотхозяйства и, заказав такси, помчались в пригород Магнитогорска.

Далее события разворачивались, как в сериале: к машине, припаркованной возле частного дома, подъехали полицейские и обыскали журналистов, заявив, что «поступил сигнал» о наличии у них наркотиков.

Позже выяснилось, что съемочная группа остановилась возле дома заместителя начальника отдела полиции Ленинского района, а сотрудников МВД вызвала супруга силовика, пишет «Верстов Инфо». Женщина приняла телевизионщиков за наркоманов, ищущих под ее окнами «закладки».

Добавим, накануне стали известны результаты служебной проверки по факту незаконной охоты в магнитогорском заказнике: высокопоставленный силовик, замешанный в скандале с егерями, отделался выговором.

Челябинск, Юлия Димова

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