Лишь треть челябинцев сочли 2017 год хорошим для города

Две трети жителей Челябинска не увидели позитива для города в минувшем году.

Как сообщили РИА «Новый День» в лаборатория прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, в настроении жителей областного центра возобладал пессимизм. Об этом говорят итоги опроса, проведенного социологами вуза.

Напомним, что личные итоги года челябинцы оценили, скорее, позитивно: большинство горожан заявили, что лично для них 2017 год был хорошим или скорее хорошим. С тем же, каким год оказался для Челябинска в целом, картина совсем иная.

«2017 год сломил тенденцию, и негативные оценки перевесили, – признают социологи. – Те, кто посчитал год хорошим для Челябинска остались в меньшинстве – 38,7%. Так отвечали чаще горожане со средним и выше среднего уровнем доходов. Плохим или скорее плохим для Челябинска назвали 2017 год 44,7% опрошенных. Как правило, это челябинцы с низким и крайне низким уровнем материальной обеспеченности».

Значительно сократилось и число затруднившихся с ответом на вопрос, их доля – 16,6%, что почти вдвое меньше, чем год назад. Эта тенденция уже отмечалась при освещении данных опроса по оценке итогов года лично для респондентов. Среди затруднившихся оценить итоги года для города чаще можно встретить мужчин, респондентов старше 50 лет, горожан с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по социальному положению – работающих пенсионеров, а также горожан с низким уровнем материальной обеспеченности.

Отметим, что 2016 год оценивали как хороший для города 45,9%, а 2015-й – и вовсе 49,8%. В то время как плохими их назвали 24,7% и 22,3% соответственно. Таким образом, за два года число горожан, настроенных позитивно, увеличилось более чем вдвое.

Если говорить о более подробных оценках, то здесь также можно отметить резкий рост четко определившихся в своих оценках. Так, если в предыдущие годы большинство склонялось к неуверенным оценкам, чаще выбирая формулировки «скорее плохой» или «скорее хороший», то теперь однозначные ответы горожане дают гораздо чаще. Так, хорошим для города прошедший год назвали 17% (против 2,3% год назад). Правда, среди оптимистов неуверенность все еще превалирует: так ответили 21,7 участников опроса (год назад таких было и вовсе 43,6%).

Что касается пессимистов, то среди них большинство уже не сомневаются: плохим прошедший год назвали 23,5% опрошенных (впятеро больше, чем год назад), «скорее плохим» – только 21,2%. Хотя и их число больше, чем ответивших так в начале 2017 года. Прослеживается среди пессимистических ответов и другая тенденция: число ответивших, считающих год однозначно плохим, растет второй год подряд.

«2017 год принес городу немало хорошего, – недоумевают социологи президентской академии. – В полной мере была реализована программа переселения из аварийного жилья, началась активная работа по благоустройству городской территории, в Челябинске был проведен ряд знаковых мероприятий, в том числе международных, а в рамках российско-казахстанского форума в Челябинске в очередной раз с визитом побывал Владимир Путин. Остается лишь гадать, что стало поводом для столь резкого увеличения доли негативных оценок. Конечно, первое, что приходит в голову – чрезвычайно активное обсуждение в 2017 году экологической проблематики, которой, по данным наших опросов, присвоен статус «проблемы №1» Челябинска. Но способна ли одна проблема, пусть и столь активно обсуждаемая, дать такой результат? Ответ на этот вопрос пока остается открытым…»

Челябинск, Виктор Елисеев

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