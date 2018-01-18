Право первой ночи: челябинка выставила на продажу девственность 13-летней дочери (ВИДЕО)

Стали известны шокирующие подробности сделки челябинки, пытавшейся продать собственную дочь.

Как уже сообщал «Новый День», две южноуральские «бизнесменши» были задержаны в московском ресторане во время попытки получить 1,5 миллиона рублей в обмен на 13-летнюю девочку.

Покупателем оказался оперативный сотрудник, который по легенде «сделал приобретение» с целью «сексуальной эксплуатации».

На предприимчивых челябинок завели уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ – «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По данным пресс-службы МВД России, в ходе расследования установлено, что 35-летняя женщина вместе со своей знакомой подыскивала состоятельного клиента в Интернете, чтобы за кругленькую сумму продать право первой ночи со своей 13-летней дочерью.

Подозреваемые в тяжком преступлении заключены под стражу. Девочка-подросток помещена в лечебное учреждение.

Расследование дела продолжается.

Женщины дали признательные показания

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.01.18

До выборов президента осталось 59 дней: депутат челябинской Думы скрывает от общественности происходящее на своем предприятии. / Лишь треть челябинцев сочли 2017 год хорошим для города. / Над Южным Уралом продолжает висеть смог. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»