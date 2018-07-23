Дело челябинки, продавшей несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство, передано в суд

В Москве завершено расследование в отношении жительницы Челябинска, обвиняемой в продаже 13-летней девочки.

Как уже сообщал «Новый День», в январе текущего года в московском ресторане задержали двух челябинок, заключивших сделку о продаже их несовершеннолетней родственницы. Покупатель не скрывал, что покупает подростка «с целью сексуальной эксплуатации».

Но «продавцов» это не смутило. Предприимчивые дамы получили за девочку 1,5 млн рублей, после чего и были задержаны: в роли покупателя выступил оперативник. Кстати, одной и продавцов была 35-летняя мать девочки.

Одна из обвиняемых свою вину в инкриминируемом преступной деянии признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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