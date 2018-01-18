На Южном Урале предложили регулировать цены на новогодние елки

В Челябинской области предложили регулировать цены на хвойные деревья к Новому году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завышенные цены на «новогодних базарах» в Челябинске могли стать одной из причин «елочного коллапса». Об этом заявили члены комитета по аграрной политике Законодательного собрания Челябинской области.

Депутаты южноуральского парламента крайне негативно оценили последствия работы предпринимателей, продававших елки. «В городе осталась, наверно, половина того, что привезли, – отметил один из депутатов. – Это был просто бардак».

Чиновники, в свою очередь, заявляют: вряд ли можно говорить о кардинальном росте количества елок, привезенных на продажу. «Сейчас мы не имеем возможности контролировать точки продажи, – напомнил начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов. – Но если оценивать визуально, было примерно столько же, сколько и в другие годы – около 100 тысяч деревьев».

Не исключено, что причиной образовавшихся в городе елочных свалок стала завышенная цена, по которой челябинцам предлагали приобрести новогоднюю красавицу. «Пихты стоили от 2 до 5 тысяч рублей, – рассказал чиновник. – Продавцы изначально загибают такую цену, чтобы оправдать последующие потери».

Парламентарии согласились с необходимостью упорядочить предновогоднюю торговлю, отметив необходимость привлечения к разработке схемы взаимодействия не только региональных, но и муниципальных чиновников. Однако, по их мнению, необходимо заняться и ценовым регулированием. «К сожалению, не все челябинцы мог себе позволить купить елку, – признал один из них. – Здесь должна быть рекомендованная цена прописана все-таки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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