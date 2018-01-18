Две сотни учащихся и педагогов эвакуировали из горящей школы в Челябинске

В челябинском поселке загорелась школа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня в 10:29 на третьем этаже здания филиала школы №30, расположенного в поселке Мелькомбината№2.

Дети и персонал (всего около 250 человек) из школы были эвакуированы. В 10:36 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Всего на тушение пожара направлено 39 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 29 человек, 8 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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