В Челябинской области во время учений погиб солдат-срочник

На южноуральском полигоне солдат-срочник попал под танк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла днем в среду, 16 января. Молодой человек оказался под гусеницами боевой машины.

По данным U24, ЧП произошло во время плановых занятий по вождению боевых машин. Солдат-срочник, выполнявший обязанности механика-водителя танка, скончался от полученных травм на месте.

К установлению причин и обстоятельств трагедии приступила комиссия штаба военного округа.

В пресс-службе ЦВО не стали комментировать ЧП, посоветовав связаться с военным следственным управлением по округу. В управлении не подтвердили и не опровергли информацию, сославшись на необходимость согласования с Главным военным следственным управлением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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