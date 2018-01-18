В Челябинске заявили о нехватке в больницах мест для детей с ОРВИ

Жительница Челябинска рассказала о лечебных учреждениях, переполненных больными ОРВИ детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своих злоключениях рассказала мать четырехмесячного мальчика.

По словам женщины, болезнь развилась на прошлой неделе. Кашель ребенка был настолько сильным, что провоцировал рвоту и остановки дыхания. Челябинка вызвала скорую, но, несмотря на то, что живут они в центре, мать с мальчиком повезли в расположенную в Ленинском районе больницу №9.

Здесь, по рассказу горожанки, ей пришлось ждать своей очереди в приемном покое в течение двух с половиной часов, так как впереди были еще три ребенка. При этом проходившая мимо врач предупредила, что мест в палатах для маленьких пациентов с мамами не найдется.

В ходе обследования врачи сняли подозрение на пневмонию, однако из-за сильного кашля посоветовали все-таки остаться в больнице. Но сделать это, по словам женщины, оказалось невозможно. В отделении она убедилась, что мест , действительно, нет: в каждой палате на койках с панцирными сетками сидели по 5-6 женщин в грудными детьми.

Лишь после звонка в министерство здравоохранения Челябинской области челябинке предложили поехать в больницу №7 на улице Рылеева, где ее обещали поместить в палату с большими детьми на 5-6 коек. Такая перспектива не впечатлила горожанку. Созвонившись со своим педиатром и получив от нее назначения для лечения, она отправилась с сыном домой.

В пресс-службе мэрии Челябинска рассказ женщины опровергли: «В больнице по этому случаю была проведена проверка, – рассказала заместитель начальника пресс-службы мэрии Ксения Дурманова. – В ходе проверки выяснилось, что после исключения диагноза «пневмония» ребенку все-таки была предложена госпитализация в 3-4 местную палату, так как две одноместные палаты, которые есть в соматическом отделении больницы №9, были уже заняты. Вообще же на тот момент в отделении было 5 свободных мест».

Однако от предложения челябинка категорически отказалась, соглашаясь только на одноместную палату, заявляют в пресс-службе мэрии, ссылаясь на письмо, составленное руководством больницы по итогам проверки. «Дежурный врач связалась с заместителем главврача по детству, – продолжает Ксения Дурманова. – Та, учитывая возраст и желание мамы лежать только в отдельной палате, предложила перегоспитализацию в больницу №7 в отдельную палату. Причем с заместителем главного врача лечебного учреждения уже была достигнута договоренность об этом. Но мама написала письменный отказ. На следующий день заведующая отделением позвонила ей и предложила прийти для повторного обследования. Но мама отказалась, сказав, что сын чувствует себя удовлетворительно».

Опровергают в больнице и рассказ о длительном ожидании. «Мама с сыном были в приемном покое одни, – рассказала г-жа Дурманова. – Согласно записям в журнале, они поступили в 18:00. Перед ними ребенок поступил в 17:20, после них – в 19:00, так что длительное ожидание в приемном покое в больнице тоже не подтверждают». Кстати, по словам пресс-секретаря мэрии, ответ руководство больницы снабдило фотографиями. На них, в частности, видно, что никаких кроватей с панцирной сеткой в палатах нет.

В целом, ни о каких переполненных больницах речи не идет, заверили в пресс-службе мэрии. «По данным на вчерашний день, заболеваемость ОРВИ в городе ниже эпидпорога на 35%, – отмечает Ксения Дурманова. – Хотя случаев ОРВИ за текущий эпидемический сезон зарегистрировано 6 тысяч 455, что выше уровня прошлого года, а заболеваемость среди школьников 7-14 лет выросла в связи с окончанием каникул в три раза, общий уровень заболеваемости не превышает пороговых значений».

Челябинск, Виктор Елисеев

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