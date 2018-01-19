В Златоусте задержали контрабандистов с китайскими наркотиками

Челябинская таможня задержала наркодилеров с посылкой из Китая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники ведомства совместно с должностными лицами Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте и сотрудниками Челябинского филиала Почты России пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандными поставками и сбытом наркотиков.

Преступники получали наркотические средства из КНР и продавали их через Интернет.

Один из членов группы, 30-летняя женщина, была задержана с поличным в одном из почтовых отделений Златоуста в момент получения очередной партии. В посылке из Китая находились два свертка с сыпучим веществом серого цвета. Результаты экспертизы показали, что в пакетах находились синтетические наркотики.

В ходе оперативных действий, был установлен еще один фигурант – ранее судимый 40-летний житель Златоуста. При обыске в его квартире были обнаружены упаковочный материал и электронные весы, а также уже расфасованные и приготовленные к реализации около ста партий наркотических средств.

В настоящее время злоумышленники заключены под стражу, а по данным фактам Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере в отношении преступной группы). Южноуральцам грозит до 20 лет.

Ведутся следственные действия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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