В Челябинске преступник сбежал от полицейских

Полиция Челябинска поднята по тревоге для розыска сбежавшего арестанта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 36-летний житель Пласта, задержанный за разбой, скрылся от следствия накануне во время оперативных мероприятий.

По данным силового ведомства, сбежавший преступник был одет в черные брюки классического кроя, черные летние туфли, вязанный джемпер молочного цвета, черную ветровку, вязаную шапку синего цвета с белой полоской. До настоящего времени арестант не найден.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, просят сообщать по телефонам УМВД России по Челябинску: (351) 266-77-07, 267-77-04, 8-908-081-81-16 либо 02.

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