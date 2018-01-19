На Южном Урале поймали беглого арестанта

В Челябинской области разыскали сбежавшего преступника.

Как уже сообщал «Новый День», ранее судимый 36-летний житель Пласта сбежал из-под стражи 17 января во время оперативно-следственных мероприятий. Мужчина был задержан по подозрению в разбое. Челябинскую полицию подняли по тревоге, в городе вводился план «перехват».

Поиски преступника продолжались почти сутки.

По последним данным, рецидивист задержан. Подробности поимки беглого арестанта пока не раскрываются. Известно лишь, что южноуралец сбежал из-под конвоя во время транспортировки в СИЗО-3.

Челябинск, Юлия Димова

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