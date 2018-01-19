Пьяный челябинец оседлал опору ЛЭП

Житель Челябинска два часа просидел на столбе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала МРСК Урала – «Челябэнерго», инцидент произошел вечером 18 января на улице Мамина. Лишь по счастливой случайности удалось избежать жертв.

В 19:30 молодой человек, по предварительным данным – в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, – забрался на опору ЛЭП 110 кВ воздушной линии электропередачи «Транзитная – ТЭЦ-2» на высоту 12-15 метров (высота опоры – 20 метров).

Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» немедленно прибыли на место, было сделано все для того, чтобы обезопасить виновника инцидента и тех, кто участвовал в операции по его спасению. Энергетики обесточили линию, задействовав резерв. Специалисты «Челябэнерго», полиция, МЧС с применением спецтехники в течение нескольких часов пытались снять человека с опоры.

В 21:30 нарушителя сняли, его жизни ничто не угрожает. Энергетики ОАО «МРСК Урала» совместно с правоохранительными органами сейчас выясняют цель проникновения на опору линии электропередачи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.01.18

В Златоусте задержали контрабандистов с китайскими наркотиками. / 19 января ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске заявили о нехватке в больницах мест для детей с ОРВИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»