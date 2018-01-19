В Челябинской области заблудилась семья с ребенком

В южноуральском лесу заблудились школьник и его родители.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 18 января.

В 16:10 на пульт Кыштымского спасотряда поступило сообщение, что в районе горы Сугомак на своем автомобиле потерялись трое человек, один из них ребенок 11 лет. Семья из Карабаша отправилась покататься на тюбингах, но по дороге через лес они заблудились, машина застряла, и пришлось обратиться за помощью к спасателям, которые незамедлительно выехали и приступили к поискам.

Чтобы не замерзнуть, заблудившиеся разожгли костер. Южноуральцев удалось найти уже затемно. После обнаружения, спасатели эвакуировали застрявший автомобиль, а семью сопроводили до дороги.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.01.18

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