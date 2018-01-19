российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 января 2018, 11:44 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Прокурор потребовал 25 лет колонии для южноуральца, шесть лет насиловавшего падчерицу

Прокурор запросил 25 лет колонии для рецидивиста, совершившего ряд тяжких преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Уральском окружном военном суде завершается рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Пластовского района, обвиняемого в убийстве, сопряженном с разбоем, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, поджоге, угрозе убийством, изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста, а также насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

По версии следствия в сентябре 2012 года в одном из сел Пластовского района южноуралец забрался в дом 74-летней односельчанки, где напал на нее с ножом, которым нанес несколько ударов в голову и шею. Убедившись в смерти пенсионерки, он похитил имущество на сумму 4 тысячи 930 рублей, после чего поджег дом.

Уголовное дело по факту убийства длительное время оставалось не раскрытым, возобновлено в 2017 году ввиду установления причастности обвиняемого к совершению этого преступления.

В сентябре 2016 года южноуралец был задержан за применение насилия в отношении сотрудников ДПС, которые остановили его за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Впоследствии были установлены факты совершения им в 2010-2016 годах 21 эпизода изнасилований и иных действий сексуального характера в отношении падчерицы 2000 года рождения.

Кроме того, в 2015-2016 годах он угрожал убийством падчерице, жене и теще.

Согласно выводам стационарной судебной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, в связи с наличием в структуре расстройства сексуального предпочтения педофилии, связанной с возможностью причинения существенного вреда и опасностью для других лиц, он нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиарта в амбулаторных условиях.

Государственный обвинитель потребовал признать южноуральца виновным в совершении всех инкриминируемых ему преступлений с назначением наказания в виде 25 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор будет вынесен 24 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.01.18

В Челябинской области заблудилась семья с ребенком. / По факту гибели магнитогорской школьницы возбудили уголовное дело. / Пьяный челябинец оседлал опору ЛЭП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров