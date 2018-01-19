Прокурор потребовал 25 лет колонии для южноуральца, шесть лет насиловавшего падчерицу

Прокурор запросил 25 лет колонии для рецидивиста, совершившего ряд тяжких преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Уральском окружном военном суде завершается рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Пластовского района, обвиняемого в убийстве, сопряженном с разбоем, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, поджоге, угрозе убийством, изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста, а также насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

По версии следствия в сентябре 2012 года в одном из сел Пластовского района южноуралец забрался в дом 74-летней односельчанки, где напал на нее с ножом, которым нанес несколько ударов в голову и шею. Убедившись в смерти пенсионерки, он похитил имущество на сумму 4 тысячи 930 рублей, после чего поджег дом.

Уголовное дело по факту убийства длительное время оставалось не раскрытым, возобновлено в 2017 году ввиду установления причастности обвиняемого к совершению этого преступления.

В сентябре 2016 года южноуралец был задержан за применение насилия в отношении сотрудников ДПС, которые остановили его за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Впоследствии были установлены факты совершения им в 2010-2016 годах 21 эпизода изнасилований и иных действий сексуального характера в отношении падчерицы 2000 года рождения.

Кроме того, в 2015-2016 годах он угрожал убийством падчерице, жене и теще.

Согласно выводам стационарной судебной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, в связи с наличием в структуре расстройства сексуального предпочтения педофилии, связанной с возможностью причинения существенного вреда и опасностью для других лиц, он нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиарта в амбулаторных условиях.

Государственный обвинитель потребовал признать южноуральца виновным в совершении всех инкриминируемых ему преступлений с назначением наказания в виде 25 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор будет вынесен 24 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

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