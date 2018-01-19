Гринпис требует повторного расследования утечки рутения-106 на Южном Урале

Генпрокуратура России не нашла оснований для принятий мер в связи с выбросом радиации в Челябинской области.

«Зеленые» намерены обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Гринпис России, надзорный орган ответил на запрос о действиях госкорпорации «Росатом» во время выброса рутения-106, повышенные концентрации которого были обнаружены в воздухе России и Европы в конце сентября – начале октября 2017 года.

Согласно ответу, Генпрокуратура не видит оснований для реагирования, поскольку концентрации, зафиксированные станциями Росгидромета, были ниже установленного в России предельно-допустимого уровня.

«В Гринпис России не удовлетворены этим ответом, так как рутений-106 – техногенный радионуклид (то есть он не встречается в естественных условиях). Его регистрация в воздухе свидетельствует о радиационной аварии. Гринпис России просил расследовать именно обстоятельства вероятной аварии и возможного сокрытия информации о ней», – говорится в сообщении природоохранной организации.

Напомним, 20 ноября Росгидромет опубликовал информацию о радиационной обстановке в России, согласно которой с 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в аэрозолях фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Наибольшая концентрация радионуклида рутения-106 наблюдалась в 100-километровой зоне ПО «Маяк». Загрязнение охарактеризовали как экстремально высокое. По данным специалистов, в районе села Аргаяш радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В поселке Новогорный зафиксировано превышение в 440 раз.

Общественники полагают, что выброс рутения свидетельствует о сбоях в работе системы взаимодействия ведомств, из-за чего госорганы и население не получают своевременной информации. Именно отсутствие последней и породило множество слухов, например, о падающих из-за ядовитого облака прямо на улице южноуральцах.

Впоследствии власти Челябинской области все же подтвердили наличие рутения в воздухе в конце сентября – начале октября 2017 года, однако заявили, что содержание этого радионуклида в атмосфере было на два порядка меньше нормы. Однако к тому моменту двухмесячная задержка в предоставлении информации посеяла панику среди населения. К тому же чиновники так и не смогли объяснить, почему хотели замолчать историю с выбросом радиации, вместо этого признали полное поражение в информационной войне.

Также защитников природы возмутила реакция «Росатома», «действия которого после публикаций о выбросе рутения-106 были по большей части направлены на отрицание причастности к произошедшему, а не на поиск источника выброса».

Напомним, сразу после случившегося в «Росатоме» заявили, что все объекты атомной отрасли России, включая энергоблоки АЭС, а также предприятия ядерного оружейного комплекса в момент выброса рутения-106 работали в штатном режиме. Отсутствие связи между появлением радиации и деятельностью российских предприятий атомной отрасли подтвердила также проверка Ростехнадзора, а затем и межведомственная комиссия. По мнению ученых, фальсифицировать данные с целью скрыть факт выброса рутения вручную невозможно, для этого нужно изменить несколько сотен тысяч показаний, что обязательно бросилось бы в глаза.

Между тем, Гринпис России запустил петицию с требованием провести полноценное расследование по факту утечки рутения-106 в атмосферный воздух, а также проверить готовность российской системы мониторинга радионуклидов к своевременному информированию населения.

На эту петицию Генпрокуратура пока не ответила.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.01.18

До выборов президента осталось 58 дней: в Челябинске пытаются отобрать детей у женщины, пожаловавшейся на бездействие чиновников (ВИДЕО). / На Южном Урале у должников за капремонт блокируют банковские счета. / Морозы крепчают: на Южном Урале похолодает до -37°C. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»