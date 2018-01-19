Дороги Челябинска пометят пластиком

Челябинские власти решили поэкспериментировать с пластиковой разметкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в Челябинске в 2018 году на ремонт дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет направлено 700 миллионов рублей из бюджетов страны и региона.

Как и в прошлом году, Челябинская область вошла в число 38 крупнейших агломераций страны, в городах которых продолжится реализация приоритетного проекта министерства транспорта России «Безопасные и качественные дороги». Общее финансирование программы в регионе на этот год составит два миллиарда рублей, в том числе один миллиард из федерального бюджета и еще один – из областного. Челябинск получит 700 миллионов рублей, остальные средства будут направлены на региональные объекты.

В столице Южного Урала в текущем году по плану будет завершен ремонт двух главных магистралей Челябинска – проспекта Победы и проспекта Ленина, рассказали. Кроме того, приведут в порядок Свердловский проспект – основную дорогу, соединяющую центр с Металлургическим районом. Еще одним крупным объектом станет автодорога «Меридиан», позволяющая автомобилистам пересекать город, не заезжая в центр, при этом имеющая связь со всеми крупными транспортными узлами.

Также в программу вошли улицы Энгельса, Красная, Блюхера, Морская, Мраморная –дорога до Аэропорта для жителей отдаленного Металлургического района. Новый асфальт появится на гостевом маршруте – основной дороге в Аэропорт. «Всего в Челябинске в 2018 году по программе «Безопасные и качественные дороги» уложат более 800 тысяч квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетона, характеризующегося повышенным содержанием щебня и битума, – сообщили в пресс-службе. – Такое покрытие имеет более шероховатую поверхность, обеспечивая хорошее сцепление автомобильных шин, оно устойчиво к перепадам температур и образованию колейности».

На всех обновленных магистралях появится пластиковая разметка. В отличие от краски, он дороже, но долговечнее, заверяют чиновники. Пластик не боится уборочной техники, металлических щеток, которые используются при чистке дорог, а также воздействия автомобильных шин. О том, как пластиковое покрытие будет вести себя в уральские зимы, и не станет ли пластик очередным неприятным (а то и вовсе опасным) сюрпризом для челябинских пешеходов и водителей, в мэрии не сказали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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