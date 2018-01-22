Из южноуральского правительства ушел еще один министр

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял отставку главы регионального минздрава Сергея Кремлева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление об освобождении от замещаемой должности министра здравоохранения региона Сергея Кремлева.

«Сергей Кремлев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня Борис Дубровский удовлетворил просьбу министра и поблагодарил его за проделанную работу», – рассказали в областном правительства.

На должность министра здравоохранения региона с 22 января назначен Сергей Приколотин, работавший в этом ведомстве в качестве заместителя министра. Новоиспеченный глава ведомства работает в министерстве с июля 2016 года, куда он перешел с поста начальника управления здравоохранения Миасса.

Это уже вторая отставка министра на Южном Урале. Ранее губернатор подписал прошение об отставке министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.01.18

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