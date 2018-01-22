Четыре южноуральца, занимавшиеся «обналичкой», отданы под суд

Четверо южноуральцев заработали на «обналичке» 18 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственной частью ГСУ регионального полицейского главка направлено в суд уголовное дело в отношении четырех обвиняемых в совершении преступлений, квалифицируемых частью 4 статьи 159 (мошенничество) и пунктом «а» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что южноуральцы, действуя в составе организованной группы, проводили без специального разрешения банковские операции на территории Челябинска. Для этого они использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных им организаций, а также банковские карты индивидуальных предпринимателей и физических лиц для выведения денежных средств в наличный оборот.

Противоправная схема состояла в привлечении безналичных средств «клиентов» (юридических лиц) на расчетные счета организаций по фиктивным основаниям. Поступавшие деньги обналичивались через банкоматы, установленные в различных районах города. Затем наличные деньги возвращались «клиентам» с удержанием денежного вознаграждения.

Сумма дохода, полученного участниками организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности, составила более 18 миллионов рублей.

В целях возмещения ущерба причиненного потерпевшим, по ходатайству следователя на имущество обвиняемых судом наложены аресты на сумму свыше 1 миллионв рублей.

За совершенные противоправные действия обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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