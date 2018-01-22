Ушлый челябинец пытался присвоить квартиру участника Великой Отечественной войны

В Челябинске сосед обманом пытался получить квартиру участника Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района провело проверку по информации районного управления социальной защиты населения о тяжелой жизненной ситуации 89-летнего пенсионера, участника Великой Отечественной войны, который пожаловался на отсутствие средств к существованию.

Установлено, что пожилой мужчина живет один, родственников не имеет. В апреле 2016 года между пенсионером и его 38-летним соседом по площадке заключен договор пожизненного содержания с иждивением, по условиям которого однокомнатная квартира пенсионера перешла в собственность последнего. Согласно договору новый владелец квартиры обязался обеспечивать челябинца питанием, одеждой, обувью, медикаментами, уходом, посещать не менее 3 раз в неделю. В обязанности соседа также входили приготовление пищи, организация прогулок, санитарно-гигиенических процедур, уборки и стирки белья, сопровождение в поликлинику.

Выездная комиссия социальной службы установила, что в квартире пенсионера антисанитарные условия, грязь, насекомые, отсутствует электричество, газовая плита неисправна, из мебели только старая кровать и шкаф. Сам пенсионер неопрятен, страдает потерей памяти, не может осуществлять за собой уход.

По итогам проверки в интересах пенсионера прокурор обратился в суд с требованием признать недействительным договор пожизненного содержания и применить последствия недействительности сделки.

В ходе рассмотрения гражданского дела проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой, пожилой мужчина обнаруживает признаки сенильной деменции, характеризующейся резким снижением интеллекта, памяти, малопродуктивностью мышления, непоследовательностью суждений, снижением критических способностей. На момент заключения спорного договора указанные изменения психики достигали степени слабоумия, что лишало его способности понимать значение своих действий и руководить ими.

Решением Калининского районного суда Челябинска требования прокурора удовлетворены.

Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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