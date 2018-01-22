В Копейске задержали пьяного водителя грузовика с десятком детей в кузове

Сотрудники ГИБДД Копейска остановили на дороге пьяного водителя, перевозившего несовершеннолетних спортсменов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел 21 января.

Сотрудники полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области остановили для проверки документов грузовой автомобиль ГАЗ-3302. Общаясь с мужчиной инспекторы обратили внимание на исходивший от него резкий запах алкоголя. Когда же они открыли кузов «Газели», то увидели в нем 17 человек, из них 7 взрослых и 10 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 16 лет.

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, в результате которого установлено состояние опьянения (прибор зафиксировал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,52 миллиграмма на литр, втрое больше разрешенного). Мужчина был отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

По предварительным данным, несовершеннолетние и сопровождающие их лица на автобусе прибыли в Копейск из Магнитогорска на соревнования по мотокроссу в составе команды. На следующий день автобус сломался и организоторы воспользовались услугами другого водителя, который согласился перевезти детей и взрослых на личном автомобиле.

Никто из перевозимых пассажиров не пострадал. Сотрудниками Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области достигнута договоренность о доставлении команды к стадиону. После чего дети и сопровождающие их взрослые были размещены в теплый маршрутный автобус и под сопровождение экипажа ДПС ГИБДД своевременно доставлены на стадион для участия в соревнованиях.

По данному происшествию готовится сообщение в Министерство образования и науки Челябинской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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